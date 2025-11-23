Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Разрушитель миров
Расписание сеансов Разрушитель миров, 2025 в Астане
23 ноября 2025
Расписание сеансов Разрушитель миров, 23 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
23
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Разрушитель миров»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
16:20
от 2900 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
14:35
от 2900 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Не уступают хитам Netflix: 6 российских криминальных сериалов с рейтингом 8.2+, о которых говорят даже скептики
Какие сериалы смотреть 24–31 ноября: финал «Очень странных дел» и российские премьеры, мимо которых нельзя пройти
Гадали, как в Дерри появился Пеннивайз? В сериале наконец раскрыли его происхождение — и оно страшнее, чем думали фанаты
Убийство в Мексике, криминальный клан Арканзаса и убийца из прошлого: что нового посмотреть из триллеров и боевиков в ноябре
«Дюну» осилили, а эти книги пылятся на полке: 3 культовых трилогии, которые стали бы сенсацией в мире научно-фантастических сериалов
Культовый сериал 90-х получит продолжение спустя 20 лет: вот кто вернется в «Баффи — истребительнице вампиров»
Одна пуля по колесам, и никакой «Скорости» бы не было: в Сети нашли оправдание для героя Киану Ривза в культовом боевике
Испанский детективный сериал от Netflix лихо взлетел в топе стриминга: всего шесть серий, а обсуждает везде — от Мехико до Берлина.
Такой душка в белой майке, что его зверства и не замечаешь: сколько человек убил Джон Макклейн за все «Крепкие орешки»
«Так не смеялся лет двадцать»: этот свежий боевик вызвал массовую истерику у взрослых и недоумение у молодежи
Этот советский фильм довел до паники почти весь мир: «Броненосец “Потемкин”» запретили во Франции, Англии, Японии и Португалии — и вот почему
Джон Сноу в любом случае воткнул бы кинжал в сердце Дейнерис: это было понятно еще с первого сезона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667