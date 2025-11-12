Меню
Пушистые каникулы
Расписание сеансов Пушистые каникулы, 2025 в Астане
12 ноября 2025
Расписание сеансов Пушистые каникулы, 12 ноября 2025 в Астане
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:50
от 1200 ₸
12:50
от 1200 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
10:50
от 1900 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
10:50
от 1200 ₸
12:50
от 1200 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:30
от 1500 ₸
12:35
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
