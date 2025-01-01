Меню
Песня звучит печально
Расписание сеансов Песня звучит печально, 2025 в Астане
7 января 2026
Расписание сеансов Песня звучит печально, 7 января 2026 в Астане
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
11:40
от 30000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Охотники за деньгами
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
