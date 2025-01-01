Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Песня звучит печально
Расписание сеансов Песня звучит печально, 2025 в Астане
2 января 2026
Расписание сеансов Песня звучит печально, 2 января 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Песня звучит печально»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
11:40
от 30000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Океан чудес
Отзывы
2023, Китай, приключения, анимация, драма
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Таким ли хорошим был Мальчик-который-выжил: подсчитали, сколько раз Поттер использовал Непростительные
В 2026 году НТВ порадует зрителей дуэтом Маякина и Устюгова: этот сериал уже обещает стать «бомбой» среди хитов
Этот научно-фантастический сериал Netflix критики сочли одним из лучших за 10 лет: а зрители про него толком и не слышали
Ужасное горе Хюррем и Сулеймана не показали в «Великолепном веке»: историки объяснили, что именно скрыли сценаристы
Может ли франшиза «Чужой» перенести место действия под воду? В комиксах ответ дали уже давно — и он устрашает
Как правильно смотреть сериал «Спартак», чтобы полностью прочувствовать все интриги: начинать надо не с «Богов арены»
За что «Пластилиновую ворону» хотели запретить в СССР: связь с «17 мгновениями весны» уловили не все
Так кто же создал Инженеров во вселенной «Чужого»? Ридли Скотт не дал четкого ответа, но оставил подсказку
Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли
Джордж Мартин назвал лучшего дракона, появлявшегося на экранах: это не Дрогон, и даже не Вхагар из «Дома дракона»
304 дня в топ-10: этот российский мультфильм стал самым стабильным хитов 2025 года, а ведь он выходит с 2015 года
Почему Кинг не снялся в «Оно: Добро пожаловать в Дерри», хотя довольно часто появляется в экранизациях своих книг?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667