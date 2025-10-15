Меню
Зверопоезд
Расписание сеансов Зверопоезд, 2025 в Астане
15 октября 2025
Расписание сеансов Зверопоезд, 15 октября 2025 в Астане
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
11:20
от 1200 ₸
13:10
от 1200 ₸
15:10
от 1200 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
12:30
от 1900 ₸
14:20
от 2100 ₸
15:20
от 2100 ₸
16:20
от 2100 ₸
17:20
от 2100 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
12:10
от 1700 ₸
14:10
от 1700 ₸
15:10
от 2100 ₸
15:40
от 2100 ₸
16:40
от 2100 ₸
17:40
от 2100 ₸
18:40
от 2100 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
11:20
от 1200 ₸
13:10
от 1200 ₸
15:10
от 1200 ₸
