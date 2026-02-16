Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Папа может
Расписание сеансов Папа может, 2026 в Астане
17 февраля 2026
Расписание сеансов Папа может, 17 февраля 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
ср
18
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Папа может»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:25
от 1500 ₸
18:30
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Казнить нельзя помиловать
Рецензия
Отзывы
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Не «Невский», а разборок не меньше: эти 3 российских сериала обойдут популярные проекты на раз-два
«Кольца власти» за $58 млн за серию, а «Очень странные дела» дышат в спину: 6 самых дорогих фантастических сериалов
А вы обращали внимание, во что одеты герои «Первого отдела»? Без реальных следователей и здесь не обошлось
Вы точно истинный знаток легендарного фильма СССР «Москва слезам не верит», если ответите на вопросы по сюжету (тест)
От этого печенья даже Нео не смог отказаться: повторяем рецепт Пифии на своей кухне
Американцы обожают этот фильм Гайдая с 8,2 на IMDb: «Бесценная нелепица»
Этот сериал называют «Игрой престолов» в космосе, а остальные из списка не хуже — рейтинги IMDb 8+
Вы — истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы о «Сказке о царе Салтане»: проверка знаний (тест)
380 слов — за один фильм: почему Джон Уик почти не разговаривает в кадре
Спустя 18 лет становится понятно, что настоящий злодей в «Дьявол носит Прада» вовсе не Миранда: вот кто издевался над Энди
Где найти атмосферу «Властелина колец» в 2026-м? В подборке 6 новых фэнтези про эльфов, демонов и пророчества
Даже «Сияние» так не унижали: лишь одна экранизация Кинга получилась настолько плохой, что от нее открестились сами актеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667