Ёлки 12
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Астане
26 декабря 2025
Расписание сеансов Ёлки 12, 26 декабря 2025 в Астане
Сегодня
25
Завтра
26
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
20:15
от 2200 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:20
от 1500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
00:05
от 2700 ₸
10:35
от 1500 ₸
16:40
от 2200 ₸
00:05
от 2700 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
20:15
от 2200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Ассасин: Смертельная битва
Отзывы
2025, Китай, боевик, приключения, драма
