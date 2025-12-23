Меню
Ёлки 12
Ёлки 12
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Астане
23 декабря 2025
Расписание сеансов Ёлки 12, 23 декабря 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Ёлки 12»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:25
от 1500 ₸
17:35
от 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:45
от 1500 ₸
12:40
от 1800 ₸
17:00
от 2200 ₸
22:40
от 3000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
19:35
от 10000 ₸
21:45
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Охотники за деньгами
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
