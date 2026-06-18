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Киноафиша Фильмы Убийцы поневоле Расписание сеансов Убийцы поневоле, 2024 в Астане 19 июня 2026

Расписание сеансов Убийцы поневоле, 19 июня 2026 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19
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Как купить билеты на сеанс фильма «Убийцы поневоле»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
13:15 от 2400 ₸ 21:15 от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
15:00 от 3000 ₸ 19:20 от 3800 ₸
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