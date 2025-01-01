Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Снеговик
Расписание сеансов Снеговик, 2025 в Астане
2 января 2026
Расписание сеансов Снеговик, 2 января 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
1
пт
2
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Снеговик»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:30
от 2000 ₸
12:40
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Даже спустя 3 года этот криминальный триллер от Apple TV смотрится на одном дыхании: всего 6 серий, а нервы треплет знатно
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка»
О спин-оффах «Бандитского Петербурга» знают единицы: а ведь там герои из любимых первых сезонов
С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)
Хью Джекман выбрал любимый российский фильм: а зрители обрушились на ленту с критикой
Саша Белый был младше Каверина всего на 11 лет: в каком возрасте были актеры «Бригады» во время съемок
Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал?
«Милосердие» Тимура Бекмамбетова и возвращение в Сайлент-Хилл: 6 самых ожидаемых фильмов января 2026 года
«Очень странные дела» могут повторить ошибку другого хита Netflix: зрители точно не простят такой финал для героев
Во второй раз фишка с «советским Ван Даммом» не прокатила: у «Фаната 2» провальный рейтинг в 4,6
Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?
В Японии о таком не говорят, но эти 5 аниме круче «Унесенных призраками»: любой из списка уделает хит Миядзаки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667