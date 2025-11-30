Меню
Расписание сеансов Беловежская пуща (Зубр Бублик и большой побег), 30 ноября 2025 в Астане

Вся информация о мультфильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
14:15 от 2900 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:35 от 2300 ₸ 15:20 от 2900 ₸
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
№37
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
