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Зачарованное Королевство
Расписание сеансов Зачарованное Королевство, 2025 в Астане
7 июня 2026
Расписание сеансов Зачарованное Королевство, 7 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зачарованное Королевство»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:15
от 2400 ₸
17:05
от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
11:00
от 2000 ₸
14:10
от 3000 ₸
16:05
от 3000 ₸
17:25
от 3000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
13:50
от 2800 ₸
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