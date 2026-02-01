Меню
Киноафиша Фильмы Левша Расписание сеансов Левша, 2026 в Астане 13 февраля 2026

Расписание сеансов Левша, 13 февраля 2026 в Астане

Завтра 13
Как купить билеты на сеанс фильма «Левша»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:35 от 1500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:25 от 1500 ₸ 16:05 от 2200 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика, боевик, криминал, триллер, детектив
Горничная
2025, США, триллер
Заклятие. Обряд реинкарнации
2025, США / Канада, драма, ужасы, триллер
