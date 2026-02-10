Меню
Киноафиша Фильмы Левша Расписание сеансов Левша, 2026 в Астане 11 февраля 2026

Расписание сеансов Левша, 11 февраля 2026 в Астане

Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
13:05 от 1800 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:15 от 1800 ₸ 17:25 от 2200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
16:15 от 1500 ₸
