Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Астане

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Астане

Вся информация о фильме
Завтра 28 вс 1
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
12:50 от 2000 ₸ 20:40 от 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
18:30 от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:25 от 2000 ₸ 16:25 от 3000 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
12:50 от 2000 ₸ 20:40 от 2400 ₸
