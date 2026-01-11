Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Астане
21 января 2026
Расписание сеансов Горничная, 21 января 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
вт
13
ср
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
10:00
от 30000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа
Почему на «Чебурашку 2» идут даже те, кто редко ходит в кино: фильм уже собрал почти 5 млрд рублей
Помните, как Катя из «Курьера» вдруг начинает голосить «Жил на свете козёл…»? Вот, что это значило на самом деле
Догадаетесь, как изначально должны были называться советские фильмы? Мы были удивлены (тест)
Не «по школьной программе»: современные экранизации классики, которые смотрятся на одном дыхании
Тут и приговорённые к казни, и 90-е - но это не «Аутсорс»: напрасно забытый сериал НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8.1
Он больше не Мститель и ничего не помнит: сериал «Квест Вижна» от Marvel расскажет о роботе-андроиде, которого убил Танос — но он выжил
Мир после репликантов: что известно о новом фантастическом сериале «Бегущий по лезвию 2099»
О «делориане» мечтали все фанаты «Назад в будущее»: так почему же его так ненавидел Марти Макфлай
Что смотреть после «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: 5 сериалов, где зло прикидывается привычкой
Как брачный аферист из СССР стал прототипом сериала «Казанова»: многие женщины ждали его до последнего
Универсальный ключ и дом, где нельзя включать свет: 2 мистических триллера, которые стоит пересмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667