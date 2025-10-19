Меню
Грабитель с крыши
Расписание сеансов Грабитель с крыши, 2025 в Астане
19 октября 2025
Расписание сеансов Грабитель с крыши, 19 октября 2025 в Астане
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:50
от 2300 ₸
16:30
от 2900 ₸
22:30
от 3500 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
00:05
от 3000 ₸
12:25
от 2300 ₸
14:50
от 2900 ₸
16:50
от 2900 ₸
20:50
от 3500 ₸
00:05
от 3000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
17:30
от 3200 ₸
