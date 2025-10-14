Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Грабитель с крыши
Расписание сеансов Грабитель с крыши, 2025 в Астане
14 октября 2025
Расписание сеансов Грабитель с крыши, 14 октября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
14
ср
15
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Грабитель с крыши»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
12:10
от 1700 ₸
19:35
от 2500 ₸
20:45
от 2500 ₸
00:10
от 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
11:00
от 1400 ₸
13:35
от 1700 ₸
14:30
от 1900 ₸
17:30
от 1900 ₸
19:40
от 2500 ₸
20:35
от 10000 ₸
23:20
от 2200 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
11:10
от 10000 ₸
18:05
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов»
Леха спасет Петербург: 2 сезон «Волшебного участка» вот-вот выйдет – узнали не только дату премьеры, но и некоторые спойлеры
Свежий топ-10 Netflix: на первое место врывается детектив с Кирой Найтли, на второе — фантастика 10-летней давности
Насильственные браки и вечный голод: ужасающие традиции османского гарема, которые в «Великолепном веке» предпочли скрыть
Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей
Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части
Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей
«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона
После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам
8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов
Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?
3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667