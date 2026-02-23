Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»

95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu

После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?

Новый враг, старые герои и дата выхода: собрали все детали об «Истории игрушек 5» (свежий трейлер тоже тут)

Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс

Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили

У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда

У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит»

Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор

Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года

Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер