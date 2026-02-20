Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
21:40 от 4000 ₸ 23:35 от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
20:45 от 3800 ₸ 22:35 от 3800 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Железо
2026, Казахстан, драма
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
