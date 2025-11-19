Меню
Фильмы
Оболочка
Расписание сеансов Оболочка, 2024 в Астане
19 ноября 2025
Расписание сеансов Оболочка, 19 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Завтра
18
ср
19
Как купить билеты на сеанс фильма «Оболочка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
14:15
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
«Это так пафосно, смешно, глупо, но... безумно мило»: сходила на «Иллюзию обмана 3» — даю честный отзыв, почему рейтинги у киноленты такие низкие
Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника
Только не говорите Фродо: почему фанаты уверены, что Голлум убил его родителей — и факты пугающе сходятся
«Пенсия на горизонте, а она туда же»: что не так с этой фразой Верочки про Рыжову в «Служебном романе»
Новинка «Иллюзия обмана 3» — не единственный фильм про крутых фокусников: ловите еще 4 хита про мастеров трюков
Миры будущего, где даже счастье опасно: 5 новых фантастических сериалов, о которых говорят все и ставят высшие баллы
Взмахивал дредами будто в рекламе шампуня: на самом деле эти пряди у Хищника — это даже не волосы
Его трофеи — человеческие черепа, но главный секрет другой: с какой планеты прилетел Хищник?
Поправил саму Агату Кристи: что Станислав Говорухин изменил в экранизации «Десяти негритят» — судья Уоргрейв на самом деле был другим
В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом?
Эту женщину на кухне Самохваловых заметили лишь единицы — а зрители «Служебного романа» спорят о ней до сих пор: так кто же она?
Эта героиня «Звездных войн» отличалась не только внешним видом: почему Асока Тано держит световые мечи так странно
