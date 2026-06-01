Помните сцену с пикником из «Москвы слезам не верит»? Оказывается, в ней скрывался вопиющий ляп

«Лучше бы был плохой фильм, чем такой»: Кинг не любит эту экранизацию своего романа даже больше «Сияния»

А ведь он знал, что грядет беда! Почему Дамблдор позволил убить родителей Гарри Поттера

Как Роберт Баратеон из «Игры престолов» стал чудовищем? История короля, который сам разрушил все, что любил

«Хоббит» закончился, Смауг убит — а что было дальше? Неизвестная судьба Барда и его потомков

«Игра престолов» скатилась, а эти 3 фэнтези-сериала с каждым сезоном становились только лучше: да, и такое бывает

5 психологических аниме, которые лучше «Тетради смерти»: за этих героев будете переживать больше чем за Лайта

Так что всё-таки произошло в роковом шатре Сулеймана? Есть версия, что Мустафа обманул палачей и выжил

У Данилы и Светы был ребенок? Сюжет «Брата 3» стал известен еще много лет назад

Эту пасхалку в сцене смерти Боромира в «Братстве кольца» вообще никто не заметил: Джексон гениально все продумал

Таких фильмов больше не снимают: российская фантастика из 90-х о временах СССР — все самое лучшее в одном флаконе