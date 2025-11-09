Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Спрингстин. Избавь меня от небытия Расписание сеансов Спрингстин. Избавь меня от небытия, 2025 в Астане 9 ноября 2025

Расписание сеансов Спрингстин. Избавь меня от небытия, 9 ноября 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Спрингстин. Избавь меня от небытия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:05 от 2300 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Так умер Ракета в Marvel или нет? Концовка нового сериала переписала историю Енота и выдавила слезы из зрителей
«Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов
Впервые после «Сола» Винс Гиллиган создал настоящий шедевр: на Rotten Tomatoes сериал получил уникальные 100%
Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить
Высоцкий доводил Конкина до нервного срыва: закулисное соперничество двух титанов на съемках «Место встречи изменить нельзя»
5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится
Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера
Эта жуткая теория о хитовом мультике Миядзаки пугает фанатов: аниме «Рыбка Поньо на утесе» — не детская сказка, а мрачный ужастик
Никакая она не Антонина! Всю жизнь ошибались: как на самом деле звали Тосю Кислицыну из фильма «Девчата»
Зачем в «Игре престолов» Старкам раздали по лютоволку? Ответ скрыт в древней магии
«Великолепный век» на минималках: в сериале «Блеск» есть султан (но Серкан), страсти и даже афера — но всего за 8 серий
Задолго до «Дюны»Вильнева: 3 мини-сериала в жанре фэнтези, о которых мало кто слышал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше