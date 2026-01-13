Меню
Киноафиша
Фильмы
Вечность
Расписание сеансов Вечность, 2025 в Астане
14 января 2026
Расписание сеансов Вечность, 14 января 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Вечность»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
19:30
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
