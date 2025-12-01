Меню
Фильмы
Вечность
Расписание сеансов Вечность, 2025 в Астане
30 декабря 2025
Расписание сеансов Вечность, 30 декабря 2025 в Астане
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
17:20
от 3000 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
19:30
от 1700 ₸
20:30
от 1700 ₸
21:40
от 1700 ₸
22:40
от 1700 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
19:20
от 10000 ₸
21:10
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
