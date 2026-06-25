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Киноафиша Фильмы Мандалорец и Грогу Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 2026 в Астане 26 июня 2026

Расписание сеансов Мандалорец и Грогу, 26 июня 2026 в Астане

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Как купить билеты на сеанс фильма «Мандалорец и Грогу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:20 от 1700 ₸
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