Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Плохие парни 2 Расписание сеансов Плохие парни 2, 2025 в Астане 15 октября 2025

Расписание сеансов Плохие парни 2, 15 октября 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 14 Завтра 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Плохие парни 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
12:20 от 1900 ₸ 14:40 от 2100 ₸ 15:40 от 2100 ₸ 16:50 от 2100 ₸ 17:50 от 2100 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
12:35 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Если бы не авария на мотоцикле — Т-1000 в «Терминаторе» выглядел бы совсем иначе: вот кто должен был играть врага Шварценеггера
Без посохов и чар: кто из людей во «Властелине колец» умел колдовать — просто не афишировал это
У «Далекого города» миллионы фанатов и 3 минуса, которые невозможно игнорировать: вы замечали?
№2 испугал и потряс 99 критиков из 100: 3 мистических триллера Netflix с неприлично высокими рейтингами
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну
Он набрал 92% одобрения критиков на «томатах» — и все равно заставляет нас ждать: когда же выйдет 3 сезон «Укрытия»?
Зачем египтяне поставили статую в Тихом океане и кто снабжал «Дхарму» продуктами? Главные тайны «Остаться в живых»
Зачем нужны хвосты на голове Асоки Тано: в «Звездных войнах» это наконец объяснили
Полностью 4 сезон «Бриджертонов» не увидим сразу: Netflix назвал точную дату премьеры… точнее две
Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена
Каков он, новый российско-турецкий сериал «Близкое счастье»? Если «Постучись в мою дверь» и «Анна Каренина» встретились бы в Анталии
«Главное — чтобы Паша вернулся»: встревоженные фанаты «Невского» подозревают, что премьеру 8 сезона снова перенесли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше