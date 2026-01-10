Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Три богатыря и свет клином
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Астане
11 января 2026
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 11 января 2026 в Астане
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
10
Завтра
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
14:25
от 3200 ₸
16:05
от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:25
от 2000 ₸
12:30
от 2400 ₸
15:25
от 3000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:05
от 2600 ₸
13:50
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Тело реальной Хюррем было похоже на опару, на лицо – никакая. Тогда зачем ее вообще взяли в гарем к султану?
Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами
Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист
«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10
«Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала
Даже знатоки в «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на этот вопрос: какой советский хит изначально назывался «Дважды солгавшая»?
Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными
Пламя, что гасит свет: как Балрог из «Властелина колец» сломил гномов и уничтожил Морию — ему помогла одна особенность
После этого фильма Никита Михалков стал звездой везде, кроме собственного дома: мать стыдила, а из училища отчислили
Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды
Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал»
5 самых нелепых ошибок «Парка Юрского периода»: рука за хвостом динозавра, камеры в отражении и другое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667