Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Три богатыря и свет клином
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2025 в Астане
2 января 2026
Расписание сеансов Три богатыря и свет клином, 2 января 2026 в Астане
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Завтра
1
пт
2
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря и свет клином»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:30
от 2000 ₸
15:05
от 3200 ₸
16:45
от 3200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:20
от 2000 ₸
11:10
от 2000 ₸
12:50
от 2400 ₸
14:00
от 3000 ₸
16:45
от 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
11:00
от 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
15:30
от 3000 ₸
16:30
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
В Японии о таком не говорят, но эти 5 аниме круче «Унесенных призраками»: любой из списка уделает хит Миядзаки
Даже спустя 3 года этот криминальный триллер от Apple TV смотрится на одном дыхании: всего 6 серий, а нервы треплет знатно
«Очень странные дела» могут повторить ошибку другого хита Netflix: зрители точно не простят такой финал для героев
Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал?
Саша Белый был младше Каверина всего на 11 лет: в каком возрасте были актеры «Бригады» во время съемок
С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)
О спин-оффах «Бандитского Петербурга» знают единицы: а ведь там герои из любимых первых сезонов
«Милосердие» Тимура Бекмамбетова и возвращение в Сайлент-Хилл: 6 самых ожидаемых фильмов января 2026 года
Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка»
Хью Джекман выбрал любимый российский фильм: а зрители обрушились на ленту с критикой
Во второй раз фишка с «советским Ван Даммом» не прокатила: у «Фаната 2» провальный рейтинг в 4,6
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667