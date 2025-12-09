Голый Шварценеггер, конечно, шикарен, но все же почему машина времени пропускала только нагишом: главная загадка «Терминатора»

От Netflix и не только: 3 крутейших сериала 2025 года, которые вы еще не видели, но скоро будете обсуждать взахлеб

100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех

Декабрь только начался, а сериалы уже рвут чарты: «Спартак: Дом Ашура» и «Тоннель» стали главными открытиями зимы, но это не все новинки

Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко Сапрыкиным

От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время

Сериал до сих пор ругают, но в этих 5 сценах «Игра престолов» превзошла книги Джорджа Мартина: один монолог Тириона чего стоит

На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград

Почти 400 млн просмотров на Youtube: почему серия «Неуловимые мстители» стала самой прилипчивой в «Маше и Медведе» (видео)

Одни хвалят, другие ругают за «смесь туалетно-детско-озабоченного юмора»: 2 сезон «Волшебного участка» снова разделил зрителей на два лагеря

Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график