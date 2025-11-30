Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Хищник: Планета смерти
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 2025 в Астане
30 ноября 2025
Расписание сеансов Хищник: Планета смерти, 30 ноября 2025 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
29
Завтра
30
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Хищник: Планета смерти»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
21:50
от 5000 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
00:10
от 3000 ₸
17:05
от 2900 ₸
00:10
от 3000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
00:10
от 3000 ₸
10:20
от 1900 ₸
13:10
от 2300 ₸
00:10
от 3000 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
21:50
от 5000 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
22:05
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Звезда «Дикого ангела» рассказала, какие фильмы и сериалы смотрела в детстве: от списка побегут мурашки
«Пора это все заканчивать»: стартовали съемки 6 сезона сериала «Спасская», но зрители этому не рады
Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калинкиной, которые зрители смотрят запоем
Netflix прямо называет этот фильм провалом, но у зрителей другое мнение: 138 млн человек вряд ли ошиблись
Как новый «Хищник» связан с «Форрестом Гампом»: если не знать, то догадаться невозможно
Хэмилтон сказала, что будет с Сарой Коннор в следующем «Терминаторе»: таким сюжетом фанаты точно останутся недовольны
Юрий Быков не всегда снимал шедевры: и дело не только в «Методе 3» — у одной драмы режиссера всего 6,2 на IMDb
От трогательной мелодрамы до яркого мюзикла: 4 фильма про мам, которые скрасят вечер перед праздником
Только в этой серии «Маши и Медведя» можно найти больше 10 отсылок к известным фильмам: у эпизода 181 млн просмотров
А ведь Стивен Спилберг снял «Челюсти» по книге: и финал хоррора был совсем другим
Самый старший, а такой плакса: почему в «Трех котах» Компот постоянно расстраивается
«Голодные игры» — практически полный плагиат японского фильма 2000 года: даже Тарантино выступил против Коллинз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667