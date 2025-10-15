Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Большое смелое красивое путешествие Расписание сеансов Большое смелое красивое путешествие, 2025 в Астане 15 октября 2025

Расписание сеансов Большое смелое красивое путешествие, 15 октября 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма « Большое смелое красивое путешествие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:25 от 1600 ₸ 14:25 от 1600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:20 от 1600 ₸ 16:10 от 1600 ₸ 18:25 от 10000 ₸
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Изумительная Мокси
Изумительная Мокси
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Ужастики. Ожившие рисунки
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
После финала «Лихих» зрители гадают — будет ли 3 сезон или это жирная точка? Быков наконец ответил фанатам
Тест: вы точно смотрели эти фильмы с Куравлевым, но вспомните ли, где был какой кадр?
«Это обидно»: этот сериал со звездой «Сверхъестественного» был в топ-10, но его решили закрыть после первого сезона
Свежий топ-10 Netflix: на первое место врывается детектив с Кирой Найтли, на второе — фантастика 10-летней давности
Леха спасет Петербург: 2 сезон «Волшебного участка» вот-вот выйдет – узнали не только дату премьеры, но и некоторые спойлеры
Трейлер фильма «Мортал Комбат 2» набрал 107 млн просмотров за сутки: студия тут же анонсировала выход третьей части
3 проверенных ромкома на Netflix, которые возвращают хорошее настроение за 10 минут — есть беспроигрышный вариант с 94 % на RT
Насильственные браки и вечный голод: ужасающие традиции османского гарема, которые в «Великолепном веке» предпочли скрыть
Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей
8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов
Без подсказки догадаться невозможно: как «Ронин» связан с «Игрой престолов»
Кажется, Дальний Восток — а на деле совсем другой регион: как создатели «Здесь все свои» обманули зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше