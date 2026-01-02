Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Астане
4 января 2026
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 4 января 2026 в Астане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
вс
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Пять ночей с Фредди 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
21:15
от 3200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
«Худший фильм, когда-либо существовавший на планете»: зрители посмотрели индийского «Гарри Поттера» и остались в шоке
Идеально для длинных каникул: 6 скандинавских триллеров, которые сильнее любого хита Netflix — тихо, холодно и очень мрачно
«Только глупость, тупость и бездарность»: Татьяна Тарасова терпеть не может «Лед» и сравнения с героиней Марии Ароновой
Тест по комедии «Бриллиантовая рука»: «Зачем я соврал? А зачем он спросил?» — а что еще говорил в фильме Горбунков
Он любимец зрителей «Невского», но не все знают его детскую тайну: что подтолкнуло Семёнова работать в полиции
Это сейчас «Брат» — культовый фильм даже для зумеров, а в 90-е его разнесли критики: больше всего досталась Бодрову
Включите детям на каникулах «Геройчиков» — а заснете сами в 3 часа ночи: российский ответ «Истории игрушек», который цепляет и взрослых
Тарантино «убивает» героев направо и налево, но вот кто никогда не пострадает в его фильмах: «Это мост, который я не смогу перейти»
Эту фразу Раневской повторяют едва ли не каждый день: но мало кто знает, что у нее есть продолжение
Хотите настоящего нуара? Эти 7 российских сериалов держат в напряжении лучше скандинавских — веет холодом сильнее, чем от «Моста»
В этот музыкальный хоррор никто не верил, а он собрал кассу в 350 млн, 97% на RT и стал фильмом года
«Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667