Пять ночей с Фредди 2
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Астане
23 декабря 2025
Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 23 декабря 2025 в Астане
О фильме
Сегодня
23
Завтра
24
20:50
от 400 ₸
Arman Asia Park (Астана)
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
12:30
от 3000 ₸
16:30
от 1300 ₸
21:05
от 1300 ₸
Chaplin Khan Shatyr
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
14:30
от 1700 ₸
20:50
от 1700 ₸
23:40
от 1700 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
14:30
от 1700 ₸
17:40
от 1700 ₸
21:00
от 1700 ₸
Kinopark 6 Keruencity
г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
00:20
от 1700 ₸
01:20
от 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka
г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
10:00
от 1700 ₸
19:20
от 1700 ₸
20:20
от 1700 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
12:30
от 3000 ₸
16:30
от 1300 ₸
21:05
от 1300 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
21:35
от 10000 ₸
23:20
от 1500 ₸
23:55
от 1500 ₸
