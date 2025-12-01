Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Крушащая машина Расписание сеансов Крушащая машина, 2025 в Астане 20 декабря 2025

Расписание сеансов Крушащая машина, 20 декабря 2025 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Крушащая машина»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
23:45 от 30000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Шәй в большом городе
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Бессмертный: Кровавая дорога домой
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман
Как Лукашина пустили в самолет по чужому билету: да он бы даже паспортный контроль не прошел... или в СССР прошел бы?
1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители
«Журналист-камикадзе» и город, где правят деньги: новый детектив-сериал с Итаном Хоуком заходит как холодный душ после бани
95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии
«С первой серии начинается замес, и от экрана не оторваться»: зрители пищат от восторга, начав смотреть «Черное облако 2»
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле
Витя Мясник наведет порядок раз и навсегда: 5 сезон «Полярного» будет финальным?
Любите Кинга, но не любите ходить в кино? Тогда это точно вам понравится: уже известна дата выхода «Бегущего человека» в цифре
Настоящая джими-джими, ача-ача: индийские хиты, от которых в СССР все сходил с ума — и, кажется, мы опять тоже
Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным
В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше