Фильмы
Яга на нашу голову
Расписание сеансов Яга на нашу голову, 2025 в Астане
10 декабря 2025
Расписание сеансов Яга на нашу голову, 10 декабря 2025 в Астане
Сегодня
9
Завтра
10
Как купить билеты на сеанс фильма «Яга на нашу голову»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
14:50
от 1200 ₸
18:55
от 1200 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
14:50
от 1200 ₸
18:55
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
