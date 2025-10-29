Меню
Киноафиша Фильмы Финник 2 Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Астане 29 октября 2025

Расписание сеансов Финник 2, 29 октября 2025 в Астане

Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
11:30 от 1200 ₸ 13:30 от 1200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
11:00 от 1400 ₸ 16:20 от 1900 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:45 от 1400 ₸ 12:15 от 1700 ₸ 16:05 от 1900 ₸ 18:00 от 2500 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
11:30 от 1200 ₸ 13:30 от 1200 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
