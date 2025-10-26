Меню
Финник 2
Расписание сеансов Финник 2, 2025 в Астане
26 октября 2025
Расписание сеансов Финник 2, 26 октября 2025 в Астане
Вся информация о мультфильме
Сегодня
24
Завтра
25
вс
26
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Финник 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
10:10
от 1800 ₸
13:00
от 2000 ₸
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
11:30
от 2000 ₸
13:30
от 2000 ₸
Арман 3D
г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
10:10
от 1800 ₸
13:00
от 2000 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
11:30
от 2000 ₸
13:30
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Отзывы
2025, США, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
