Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Киноафиша
Фильмы
Кощей. Тайна живой воды
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 2026 в Астане
12 июня 2026
Расписание сеансов Кощей. Тайна живой воды, 12 июня 2026 в Астане
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
12
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кощей. Тайна живой воды»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:20
от 1700 ₸
15:05
от 1700 ₸
17:40
от 1700 ₸
Евразия Cinema7
г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:50
от 10000 ₸
12:25
от 2600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Властелины Вселенной
Отзывы
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кассандра
Отзывы
2026, Кыргызстан, триллер
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Папасының қызы
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Что стало с Арьей Старк после финала «Игры престолов»? История девушки, выбравшей путь за край карты
Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть
А вы знали, что «Скорость» с Ривзом и Буллок — это жесткий плагиат? В Японии сняли такой же фильм кадр в кадр, но за 30 лет до Голливуда
«Лабиринты разума» — южнокорейский ответ «Доктору Хаусу» с героем, которого боятся даже пациенты
Вызов от самой Хюррем: 5 каверзных вопросов по «Великолепному веку», на которых спотыкаются даже знатоки (тест)
Этот детектив НТВ 2026 года называли отличной заменой «Первому отделу»: задумка 10/10, но есть и досадные недочеты
Поцелуй показали, но была ли любовь? Вот что на самом деле связывало Элронда и Галадриэль во «Властелине колец»
В оригинале Толкина такого и в помине не было: 5 персонажей «Властелина колец», выдуманных Джексоном
Хоть Алья и одна из самых умных турецких героинь, она тоже совершала ошибки: 5 моментов в «Далеком городе», где она облажалась
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но вы видели этот с Деревянко? Рейтинг 7,7 — один из лучших военных детективов
«Забавный ироничный детектив про жулика и честного полицейского»: этот сериал с Плетневым с рейтингом 8,1 — один из лучших, что выпускали на НТВ
Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667