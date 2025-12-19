Меню
Расписание сеансов Волчок, 2025 в Астане
20 декабря 2025
Расписание сеансов Волчок, 20 декабря 2025 в Астане
Как купить билеты на сеанс фильма «Волчок»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Arsenal
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
20:30
от 2400 ₸
23:55
от 2400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:40
от 2000 ₸
23:20
от 3500 ₸
Арсенал 3D
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
20:30
от 2400 ₸
23:55
от 2400 ₸
