Киноафиша Фильмы Волчок Расписание сеансов Волчок, 2025 в Астане 19 декабря 2025

Расписание сеансов Волчок, 19 декабря 2025 в Астане

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
20:30 от 2200 ₸ 23:55 от 2200 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:40 от 1500 ₸ 23:20 от 2700 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
20:30 от 2200 ₸ 23:55 от 2200 ₸
