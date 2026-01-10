Меню
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Астане 11 января 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 11 января 2026 в Астане

Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
11:00 от 2000 ₸ 13:10 от 2200 ₸ 14:20 от 2800 ₸ 16:30 от 2800 ₸ 18:45 от 3000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:15 от 2000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
00:30 от 3500 ₸ 10:40 от 2000 ₸ 13:05 от 12000 ₸ 14:40 от 3000 ₸ 00:30 от 3500 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
11:00 от 2000 ₸ 13:10 от 2200 ₸ 14:20 от 2800 ₸ 16:30 от 2800 ₸ 18:45 от 3000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:25 от 10000 ₸ 12:40 от 10000 ₸ 15:30 от 2800 ₸
