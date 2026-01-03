Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Астане 5 января 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 5 января 2026 в Астане

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:20 от 2000 ₸ 15:00 от 3200 ₸ 23:15 от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
00:05 от 3500 ₸ 10:50 от 2000 ₸ 13:00 от 2400 ₸ 18:50 от 3800 ₸ 20:30 от 3800 ₸ 22:50 от 3800 ₸
