Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Астане 1 января 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 1 января 2026 в Астане

Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
12:20 от 2700 ₸ 14:25 от 2700 ₸ 16:35 от 2700 ₸ 17:50 от 3400 ₸ 21:05 от 3400 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
13:20 от 2400 ₸ 18:30 от 4000 ₸ 23:40 от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
12:20 от 2400 ₸ 13:00 от 2400 ₸ 18:50 от 3800 ₸ 20:30 от 3800 ₸ 22:50 от 3800 ₸ 23:45 от 3500 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
12:30 от 2600 ₸ 14:50 от 3000 ₸ 15:50 от 3000 ₸ 17:00 от 3000 ₸ 18:00 от 3000 ₸ 19:20 от 3400 ₸ 20:20 от 3400 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
12:20 от 2600 ₸ 14:30 от 3000 ₸ 15:30 от 3000 ₸ 16:30 от 3000 ₸ 17:30 от 3000 ₸ 18:30 от 3400 ₸ 19:30 от 3400 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
12:20 от 2700 ₸ 14:25 от 2700 ₸ 16:35 от 2700 ₸ 17:50 от 3400 ₸ 21:05 от 3400 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
13:15 от 2800 ₸ 15:30 от 2800 ₸
