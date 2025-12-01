Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Астане 30 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 30 декабря 2025 в Астане

Arman Asia Park (Астана) г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
2D, RU
10:10 от 1300 ₸ 19:15 от 1300 ₸
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
12:40 от 1800 ₸ 14:45 от 1800 ₸ 16:50 от 2000 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:50 от 2000 ₸ 14:00 от 3200 ₸ 20:20 от 4000 ₸ 22:10 от 4000 ₸ 00:20 от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
10:45 от 2000 ₸ 14:05 от 3000 ₸ 16:40 от 3000 ₸ 18:30 от 3800 ₸ 23:45 от 3500 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
10:20 от 1700 ₸ 12:30 от 1700 ₸ 14:30 от 1700 ₸ 14:40 от 1700 ₸ 15:30 от 1700 ₸ 15:40 от 1700 ₸ 16:40 от 1700 ₸ 17:00 от 1700 ₸ 17:40 от 1700 ₸ 18:00 от 1700 ₸ 18:50 от 1700 ₸ 19:50 от 1700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
11:20 от 1700 ₸ 13:30 от 1700 ₸ 14:30 от 1700 ₸ 15:00 от 1700 ₸ 15:40 от 1700 ₸ 16:00 от 1700 ₸ 16:20 от 1700 ₸ 16:40 от 1700 ₸ 17:10 от 1700 ₸ 17:20 от 1700 ₸ 18:10 от 1700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
13:20 от 1700 ₸ 14:20 от 1700 ₸ 15:40 от 1700 ₸ 16:40 от 1700 ₸ 17:30 от 1700 ₸ 18:00 от 1700 ₸ 18:30 от 1700 ₸ 19:00 от 1700 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
10:10 от 1300 ₸ 19:15 от 1300 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
12:40 от 1800 ₸ 14:45 от 1800 ₸ 16:50 от 2000 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, RU
10:05 от 1500 ₸ 12:20 от 1500 ₸ 16:55 от 1500 ₸
