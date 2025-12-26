Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Астане 27 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 27 декабря 2025 в Астане

Вся информация о мультфильме
Сегодня 26 Завтра 27 вс 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
12:40 от 2000 ₸ 14:45 от 2000 ₸ 16:50 от 2200 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
10:40 от 2600 ₸ 12:50 от 2600 ₸ 15:00 от 3000 ₸ 16:00 от 3000 ₸ 17:10 от 3000 ₸ 18:10 от 3000 ₸
Арсенал 3D г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
2D, RU
12:40 от 2000 ₸ 14:45 от 2000 ₸ 16:50 от 2200 ₸
