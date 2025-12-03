Такого монстра франшиза еще не видела: как можно убить Калиска из фильма «Хищник: Планета смерти» — он только кажется бессмертным

Витя Мясник наведет порядок раз и навсегда: 5 сезон «Полярного» будет финальным?

Настоящая джими-джими, ача-ача: индийские хиты, от которых в СССР все сходил с ума — и, кажется, мы опять тоже

Любите Кинга, но не любите ходить в кино? Тогда это точно вам понравится: уже известна дата выхода «Бегущего человека» в цифре

Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле

1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители

95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии

В российской адаптации «Постучись в мою дверь» внезапно нашли отсылки к «Зимородку»: 5 самых ярких моментов

«С первой серии начинается замес, и от экрана не оторваться»: зрители пищат от восторга, начав смотреть «Черное облако 2»

Не продолжение, а приквел: Тарантино снимет третий фильм «Убить Билла», но без Умы Турман

«Журналист-камикадзе» и город, где правят деньги: новый детектив-сериал с Итаном Хоуком заходит как холодный душ после бани