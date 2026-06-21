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История игрушек 5
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Астане
30 июня 2026
Расписание сеансов История игрушек 5, 30 июня 2026 в Астане
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
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20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Keruen Cinema
г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
11:30
от 30000 ₸
12:20
от 30000 ₸
13:10
от 30000 ₸
16:50
от 30000 ₸
18:40
от 30000 ₸
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История игрушек 5
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