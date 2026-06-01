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Киноафиша Фильмы История игрушек 5 Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Астане 18 июня 2026

Расписание сеансов История игрушек 5, 18 июня 2026 в Астане

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «История игрушек 5»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
11:50 от 30000 ₸ 13:30 от 30000 ₸ 15:10 от 30000 ₸ 16:50 от 30000 ₸ 18:30 от 30000 ₸
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