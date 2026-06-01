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Киноафиша Фильмы Супергёрл Расписание сеансов Супергёрл, 2026 в Астане 30 июня 2026

Расписание сеансов Супергёрл, 30 июня 2026 в Астане

Билеты
Вся информация о фильме
чт 25 пт 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 1
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Как купить билеты на сеанс фильма «Супергёрл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж
2D
14:50 от 30000 ₸ 16:00 от 30000 ₸ 18:00 от 30000 ₸ 20:00 от 30000 ₸
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